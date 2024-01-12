Псковская область получит более 13 млн рублей на проекты НКО

Семь проектов некоммерческих организаций Псковской области стали победителями первого конкурса 2024 года от Фонда президентских грантов. Они привлекли более 13 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Победителями стали:
- приход храма Александра Невского с проектом «Ковчег добра» (4,9 млн рублей);
- частное учреждение «Детская деревня – SOS Псков» с проектом «Моя семья – моя опора» (2,5 млн рублей);
- приход храма Святителя Луки Крымского при Псковской городской больнице с проектом «Служба Милосердия – качественный уход, социально-бытовая помощь тяжелобольным людям с дефицитом самообслуживания» (1,9 млн рублей);
- Псковское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» с проектом «Земля Псковская – наш общий дом» (939 тысяч рублей);
- АНО СЦ «Дети Индиго» с проектом «Я с тобой» по поддержке детей-членов семей военнослужащих, участников СВО» (948 тысяч рублей);
- АНО Центр развития «Вектор» с проектом «Интеллектуальная перезагрузка 55+» (852 тысяч рублей);
- ПООО «Федерация джиу-джитсу» с проектом «Джиу-джитсу для всех» (851 тысяча рублей).