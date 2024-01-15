Общество

Олег Майоров: На форуме «Малая Родина — сила России» собралась большая муниципальная команда страны

Форум «Малая Родина — сила России» позволяет встретиться муниципальной команде всей страны. Об этом глава Невельского муниципального округа Олег Майоров рассказал в кулуарах всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который стартовал в Москве в понедельник, 15 января.

«Сегодня день очень насыщенный, достаточно много интересных мероприятий, они все очень полезны. Я посетил уже три мероприятия, сегодня в 18.00 завершаю свою работу просмотром фильма по "Безопасному городу". Считаю, что очень полезно, когда такая большая муниципальная команда страны собирается вместе. Страна большая и команда у нас большая, важно знать друг друга в лицо. Мы со многими познакомились, обменялись мнениями. У нас схожее мнение на развитие страны», – рассказал Олег Майоров.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.