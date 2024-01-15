Общество

Есть идея? Вам в штаб!

В понедельник, 15 января, в Псковской области открыли штаб общественной поддержки.

Мероприятие прошло в самом центре региональной столицы. По словам пришедшего на первую встречу губернатора Михаила Ведерникова, выбор места для открытия штаба общественной поддержки весьма символичен - именно здесь активные жители региона, руководители общественных организаций в последние годы разрабатывают и реализуют свои инициативные проекты.

Возглавивший штаб спикер регионального парламента Александр Котов в свою очередь призвал приходить сюда неравнодушных людей, переживающих за судьбу страны и области. А секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский рассказал, что уже сегодня в штабе вместе с вице-спикерами областного Собрания Александром Братчиковым и Юрием Сорокиным встретился с молодыми предпринимателями. Вместе обсуждали возможности и риски при построении бизнеса. Заявлено, что в будущем такие встречи будут проводить регулярно.

Следует отметить, что на открытие штаба общественной поддержки пришло множество известных в регионе людей. Причем, представляющих совершенно разные сферы деятельности - от политики и муниципального управления до спорта и культуры. Так, например, здесь можно было увидеть известного общественного деятеля и бизнесвумен Елену Косенкову, одного из лидеров волонтерского движения региона, депутата Псковской городской Думы Алесю Михачеву, ее коллегу по муниципальному парламенту - директора телерадиокомпании «Псков» Наталью Юрченко, титулованного боксера и спортивного менеджера Артура Акавова, виртуоза-балалаечника Константина Абабкова, чей рекорд продолжительности игры на инструменте недавно был занесен в Книгу рекордов России, и многих других.

Уже завтра, 16 января, в «Единой России» пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках, в их числе - штабы общественной поддержки.

Что касается перспектив общественных штабов, которые в настоящее время открываются в десятках регионов страны, то в них планируется реализовывать образовательные и общественные проекты, проводить вебинары и другие социально значимые мероприятия. Как заявляют в партии, основная задача таких центров – дать активным гражданам возможность реализовать свои проекты и идеи. Опыт работы уже открытых штабов показывает: по прошествии даже небольшого периода времени появляются новые лидеры, которые помогают решать проблемы в регионах, участвуют в общественной и политической повестке, в волонтёрских проектах, пробуют себя в новом качестве. Более половины участников мероприятий в штабах – представители молодежи.

В уже открытых штабах общественной поддержки запущен проект по обучению навыкам работы в соцсетях «МедиашколаPRO» и проводится цикл занятий по знакомству с обычаями и традициями дружественных России стран «Культурный вопрос». В конце прошлого года открыт «Шахматный клуб Сергея Карякина», в его рамках проводятся занятия по шахматам для детей и взрослых.

Все проекты, которые реализуются в штабах общественной поддержки, предполагается масштабировать и в новых. Таким образом в регионах создается универсальное пространство, где можно развивать инфраструктуру для поиска, обучения и поддержки общественных лидеров.

Александр Мельников