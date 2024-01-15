Общество

Россиянам назвали «золотые правила» зарядки смартфонов

Смартфоны не стоит заряжать всю ночь, особенно накрывая подушкой, а также доводить уровень его заряда до 100%, рассказал РИА Новости руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Золотое правило зарядки гласит, что нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%. Именно поэтому ставить устройство на зарядку на всю ночь – сомнительная затея», - объяснил он. Также устройство во время этого должно иметь возможность «дышать» и рассеивать тепло, поэтому не стоит его ничем накрывать, в том числе класть под подушку.

Кузьменко напомнил, что шнуры, портативные батареи, зарядные чехлы, повербанки из некачественных материалов вкупе с непрофессиональной сборкой могут выходить из строя или вообще не сопрягаться с устройством пользователя, поэтому лучше всего пользоваться зарядным устройством, которое лежало в комплекте со смартфоном. Так, например, более 70% случаев возгорания iPhone происходят из-за использования неоригинальных зарядных устройств.

По его словам, зарядные устройства имеют разную пропускную способность силы тока, и если она больше, чем заложено в технических характеристиках смартфона, то такой зарядник запросто может повредить аккумулятор в том случае, если на смартфоне выходит из строя контроллер заряда. Поэтому следует изучить данные о параметрах тока гаджета (как правило обозначаются вольтами (V) и амперами (А)) - важно, чтобы у телефона и зарядки они совпадали, однако на смартфоне параметр входа может быть больше, чем выхода на покупном зарядном устройстве, но не наоборот.

«Невозможно предсказать, как долго контроллер заряда прослужит в режиме овердрайва на устройстве. Возможно, месяц, а может быть, прослужит верой и правдой до конца эксплуатации. В случае его неисправности начинается перерасход ресурсов аккумулятора, что может привести к вздутию батареи или ее разгерметизации, и даже спровоцировать пожар», - пояснил эксперт.