Общество

Об опасности молока рассказал врач

Молоко является полезным напитком, содержащим витамины и минералы, которые необходимы организму. Однако в некоторых случаях этот продукт может принести вред здоровью, предупредил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

Он отметил, что помимо прочего в молоке есть витамины B12, D, А, калий, кальций, магний, цинк. Также оно богато белком, участвующим в формировании клеток мышечной ткани. Норма потребления молока для взрослого человека составляет два-три стакана в день, для детей от года до трех лет — один стакан, после трех лет — до двух.

Однако, по его словам, несмотря на пользу молока, этим продуктом не стоит злоупотреблять тем, у кого диагностирована лактазная недостаточность, пишут «Известия.

«У таких людей в организме не хватает ферментов, способных расщепить лактозу — молочный сахар. В мире с таким явлением сталкивается до 65% людей. Молочные продукты в этом случае могут приводить к вздутию живота, повышенному газообразованию, урчанию в животе, жидкому стулу, тошноте и даже рвоте. Однако такая реакция на молоко не всегда повод полностью отказываться от молочных продуктов. Люди с лактазной недостаточностью могут без особых проблем усваивать сыры, творог, йогурты, кефир. В этих продуктах лактозы меньше, и она уже частично ферментирована», — объяснил специалист.

Также существует мнение, что фермерское молоко намного полезнее заводского. Однако врач отметил значительный риск, который превышает возможную пользу.

«Фермерское молоко опаснее в инфекционном плане. В условиях фермы может быть не выдержана технология обработки продукта. Помимо этого существует вероятность заразиться клещевым энцефалитом или боррелиозом, если корову кусали клещи. Кроме того, в молоке есть вероятность возникновения гноеродной флоры, если у животного был мастит — воспаление вымени. Это может привести к различным воспалительным инфекционным заболеваниям», — уточнил Алентов.

Еще один вид молока, с которым связаны некоторые популярные предрассудки, — ультрапастеризованное. Оно хранится очень долго, не портится, и многие думают, что это связано с добавлением специальных консервантов или антибиотиков. Однако, как рассказал врач, причина в другом: молоко подвергают специальной обработке — пастеризации. Сначала быстро нагревают до очень высокой температуры — 120–140 градусов, а потом так же быстро охлаждают, благодаря чему оно становится фактически стерильным. В нем нет бактерий, которые могли бы его испортить, при этом полезные свойства продукта сохраняются.

Однако, когда мы вскрываем пачку, нарушая герметичность, вероятность испортиться или скиснуть у этого молока становится такой же, как и у любого другого. Помимо этого врач-терапевт напомнил, что употребление прокисшего молока может привести к отравлению.

«Важно, какие бактерии окажутся в молоке — кисломолочные или патогенные. От кисломолочных нет вреда. Для того чтобы приготовить вкусный и полезный продукт, можно добавить в молоко ложку кефира или йогурта и подержать в теплом месте (на батарее или в йогуртнице). Но если молоко просто оставить открытым, то в него могут попасть в том числе и патогенные бактерии, которые могут стать причиной отравления», — резюмировал эксперт.