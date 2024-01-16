Общество

Более 40% псковичей задумались о смене работы после Нового года — опрос

Более 35% опрошенных трудящихся Псковской области считают, что не успели как следует отдохнуть во время недавних каникул, а 43% респондентов начали искать новую работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса, местные респонденты считают новогодние (16%), а именно первую неделю января. Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 30%, а 33% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.

«Между тем порядка 43% местных соискателей, судя по их активности на hh.ru, считают календарное начало года отличным временем, чтобы изменить жизнь и уже начали искать новую работу. Самыми активными с точки зрения поиска работы в начале января оказались продавцы, курьеры, администраторы, водители, преподаватели, а также программисты и разработчики», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

При этом псковичи сформировали о мнение о том, как стоит распределять выходные. Каждый второй (49%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. Например, 12% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 10% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 18% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т. е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Треть опрошенных (31%) в целом замечают, что без праздничных выходных жизнь бы их расстраивала, а работа бы превратилась в рабство. А вот 12% отмечают, что не помнят, как полезно проводили праздничные выходные, потому их пересмотр никак не повлиял бы на них.