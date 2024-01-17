Общество

Об опасности экстремизма рассказали осужденным в великолукском СИЗО

Сотрудники воспитательной службы СИЗО-2 (Великие Луки) УФСИН России по Псковской области провели для осужденных лекционное занятие на тему «Уголовная ответственность за преступления террористического характера и экстремистской деятельности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе профилактического мероприятия до осужденных довели информацию о сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, привели примеры раскрытия преступных террористических ячеек на территории страны. Также присутствующим разъяснили меры ответственности, озвучили сроки наказания, предусмотренные законодательством за совершение преступлений террористической и экстремисткой направленности, национальной и религиозной нетерпимости.

Отметим, что данные мероприятия на регулярной основе проводятся во всех исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Псковской области в рамках комплексного плана. Целью стало формирование у осужденных стойкого неприятия идей терроризма, а также повышение эффективности принимаемых мер по профилактики данной идеологии среди лиц, отбывающих наказание.