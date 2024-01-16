Общество

Число пользователей «Госуслуг» за пять лет удвоилось, заявил Чернышенко

Количество пользователей портала госуслуг с 2019 по 2023 год выросло почти вдвое и составило 109 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме «Россия».

«Число пользователей портала госуслуг увеличилось почти в два раза и достигло 109 миллионов человек», - сказал Чернышенко, рассказывая о достижении национальной цели «Цифровая трансформация» в период с 2019 по 2023 год.

В августе 2023 года он говорил, что число верифицированных пользователей портала госуслуг на тот момент составляло 103 миллиона человек - почти 70% россиян, пишет РИА Новости.

Тогда же он отмечал, что в России продолжается развитие госуслуг и сервисов в электронном формате в рамках национальной программы «Цифровая экономика», при этом россияне по-прежнему могут обращаться за госуслугами и в очном формате.