Общество

Мастер-класс по супружеским конфликтам провели для женщин в Пскове

Мастер-класс на тему «Супружеские конфликты: причины, ошибки, пути преодоления» состоялся в женском клубе «Женский интерес» в Пскове 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: клуб «Женский интерес»

Провела мастер-класс психолог с более чем тридцатилетним стажем, выпускница факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета (1992 год), психолог-консультант центра психологической помощи «Ваш семейный психолог», семейный психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук, доцент, автор научных и научно-популярных трудов Румия Калинина.

Участницы женского клуба, среди которых были также члены семей участников специальной военной операции, вместе с ведущей мастер-класса Румией Калининой обсудили, чем конфликт отличается от ссоры, какие могут быть причины, мотивы, цели супружеских конфликтов, а также, почему компромисс совсем неконструктивный способ разрешения супружеских конфликтов.

На встрече Румия Калинина также отметила, что не все супружеские конфликты могут быть разрешены. К ним относятся ситуации, когда супруги имеют разные ценностные позиции, которые со временем могут меняться.

«В завершение мастер-класса пришли к выводу, что супруг/супруга очень хочет быть услышанной(ым), понятой(ым), оцененной(ым) (это про мотивы) и очень стремиться сделать отношения лучше, семью крепче, а конфликты реже (это про цели)», - заключили в клубе.

Румия Калинина также подчеркнула, что положительным или отрицательным является не сам конфликт, а способ его разрешения. И тогда главным становится научиться выражать свои мотивы и цели другим способом, который не будет вызывать острого желания навсегда закрыть дверь за собой.

Женский клуб «Женский интерес» создан при кадровом центре города Пскова и Псковского района по адресу: город Псков, улица Коммунальная, дом №71а. Женский клуб «Женский интерес» открыт для всех желающих женщин и приглашает к сотрудничеству различные общественные организации.