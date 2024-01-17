Общество

«Беседка»: Псковская «Дружина». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 января. Гости студии - представители автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» - директор организации Михаил Герасимов и заместитель директора Павел Михайлов.

Организация появилась в июле прошлого года, и гости студии рассказали о том, с какой целью она была создана, сколько человек в ней состоят, как вступить в «Дружину», чему там учат, как выстроено взаимодействие дружинников с правоохранительными органами и властью. Об этом и не только с гостями студии поговорил ведущий Дмитрий Иванов.