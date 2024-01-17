Общество

Помощь жителям новых регионов в прошлом году оказывали 16 псковских медиков

Специалисты учреждений здравоохранения Псковской области в прошлом году принимали активное участие в оказании медицинской помощи жителям новых регионов России, а также методической и практической поддержки коллегам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Спасали жизни и восстанавливали здоровье людей в больницах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей 16 псковских медиков.

Профессиональную помощь в медицинских организациях ЛНР оказывали врачи самых разных и востребованных специальностей: хирург и анестезиолог-реаниматолог Псковской областной клинической больницы, травматолог-ортопед детской областной клинической больницы, хирург Псковского областного клинического онкологического диспансера, а также анестезиолог-реаниматолог Псковской станции скорой медицинской помощи. Кроме того, уход за пациентами и помощь врачам оказывали медсестры и медбратья Псковской городской клинической больницы и детской областной клинической больницы.

В учреждениях Донецкой Народной Республики работали две медицинские сестры Псковской городской клинической больницы.

Прием пациентов Скадовской центральной городской больницы в Херсонской области вели хирург и врач-рентгенолог Псковской областной клинической больницы, маленьких пациентов осматривали хирург и рентгенолог детской областной клинической больницы. Здесь же с населением работала медицинская сестра-анестезист Псковской областной клинической больницы.

Отметим, некоторые медицинские специалисты побывали на новых территориях дважды. Так, врач-хирург Псковской областной клинической больницы после поездки в ЛНР отправился в Запорожскую область, где оказывал помощь в трех больницах города Мелитополь.

Добавим, в комитете по здравоохранению Псковской области сформирован резерв врачей, готовых в случае необходимости и в этом году поехать в командировку на новые территории.