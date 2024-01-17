Иордань в карьере Выбуты установили в Псковском районе. ФОТО

В преддверии праздника Крещения Господня сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области проверяют места установки купелей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Одна из иорданей установлена в карьере Выбуты деревни Бабаево в Псковском районе. Для псковичей подготовили удобные спуски к воде и теплые раздельные палатки для переодевания около иорданей.
В ходе крещенских купаний рядом с купелями будут дежурить сотрудники силовых ведомств, муниципальных служб.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности:
«Особенно важно помнить: исключите купание в несанкционированных и необорудованных местах!» - заключили в региональном МЧС.