Общество

Псковским семьям одобрили почти 7 тысяч распоряжений материнским капиталом в прошлом году

6 893 заявления семей о расходовании материнского капитала на действующие направления программы удовлетворило отделение СФР по Псковской области в 2023 году. Всего по распоряжениям родителей было перечислено 1,8 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

Самым популярным направлением программы традиционно осталось улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средства господдержки использовали 2 699 семей. В соответствии с их заявлениями отделение фонда перечислило 1,5 млрд рублей.

Востребовано у псковичей и получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет. В 2023 году на эти цели родителям 2 902 детей были направлены более 205 миллионов рублей.

Третье по популярности в регионе направление – образование. Учебным организациям в 2023 году фондом было направлено более 62 миллионов рублей на образование 1 292 детей.

Напомним, что программа поддержки семей с детьми работает в России с 2007 года. Изначально на финансовую помощь государства могли претендовать родители двух детей, но впоследствии ее распространили и на первенцев. Всего с начала реализации проекта в Псковской области выдано 50 112 сертификатов материнского капитала.

Наряду с планом мероприятий в рамках 2024 года семьи, учрежденного указом президента РФ, продолжается работа по совершенствованию комплекса мер поддержки семей с детьми.

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,4%, после чего его размер составит 630 967, 72 рубля на первого ребенка и 833 800, 37 рубля - на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей, если в семье появится еще один ребенок.

Напомним, средства допускается направлять на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет или покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей с инвалидностью. Правила программы позволяют выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.