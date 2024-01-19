Общество

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России»: более 70 компаний представят свою продукцию в Китае

Посетители первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России» смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваля за период его проведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» состоится во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля в провинции Ляонин (Китай). Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

С учетом приоритетных товарных групп экспорта в Китай, к участию в торговле приглашены ведущие компании агропромышленного комплекса: «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Славянка», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня», «АБИ Продакт» и другие компании.

Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое.

«Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль «Сделано в России» является одним из ключевых мероприятий в 2024 году, направленных на укрепление экономических связей между РФ и Китаем.

Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и др.