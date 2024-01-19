Общество

Слепить снеговика и сходить на цирковое представление посоветовал псковичам Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин дал традиционные советы, чем заняться в городе в выходные. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале муниципального руководителя.

В частности, глава города предлагает посетить «яркое выступление Санкт-Петербургского цирка с иллюзионным шоу и воздушными гимнастами» в Доме офицеров в воскресенье, покататься на коньках на катках в Финском парке и в Летнем саду, а также насладиться концертом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в рамках III Международного музыкального фестиваля «Россия – навсегда великая страна» в БКЗ Филармонии в субботу.

Кроме того, Борис Елкин призвал псковичей поболеть за наших спортсменов на первенстве области по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» (соревнования пройдут в СШ «Ника») и увидеть масштабные горельефные композиции на выставке псковского художника Вячеслава Румянцева в Центре туризма.

Глава города также предложил слепить снеговика, «ведь в третье воскресенье января отмечается Всемирный день снега».