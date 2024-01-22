Общество

Псковская область заняла 41-е место в конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности

Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2023». Псковская область заняла 41-е место в номинации «Самый активный регион». От пенсионеров Псковской области поступило 10 работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Всего на конкурс поступило более 5 тысяч 500 заявок. Из них 5 261 работа из 77 регионов прошли первый этап конкурса и были размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». В ТОП-10 активных субъектов РФ вошли: 1. Республика Татарстан — 875 участников (16,63%), 2. Оренбургская область — 394 участника (7,49%), 3. Республика Крым — 384 участника (7,3%), 4. Московская область — 371 участник (7,05%), 5. Республика Башкортостан — 361 участник (6,86), 6. г. Санкт-Петербург — 253 участника (4,81%), 7. Ульяновская область — 228 участников (4,33%), 8. Красноярский край — 218 участников (4,14%), 9. Ростовская область 153 участника -(2,91%), 10. Кемеровская область — 128 участников (2,43%).

По результатам конкурса собрана статистика социального статуса участников и составлен рейтинг регионов России в теме популяризации обучения компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Самым старшим участникам в этом году стала Анастасия Толстоброва жительница Костромской области (п. Вохма), отметившая в 2023 году 100 лет. 40% участников — работающие пенсионеры, 59,7% участников конкурса окончили курсы компьютерной грамотности, 40,3% — обучались самостоятельно. Участники: женщин 86%, мужчин 14%. Больше всего работ поступило в номинации «Мои интернет-достижения» — 75,4%, в номинации- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» — 13,2%, в номинации «Спасибо учителю» — 7,3%, в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» — 1,6%, в номинации — «Я интернет-звезда» — 1,9%, в номинации — «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель» — 0,6%.

Напомним, Всероссийский конкурс проходил с 24 апреля по 23 октября 2023 года. Организаторы конкурса: ПАО «Ростелеком», Социальный фонд России, при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего возраста. К участию приглашались пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в Сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.