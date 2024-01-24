Общество

Звезды спорта и телевидения стали участниками акции «Достижения России» в СЗФО

Звезды спорта и телевидения стали участниками акции «Достижения России» в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Практически 300 лекций и творческих встреч состоялось в регионах округа в рамках серии мероприятий акции Российского общества «Знание». Субъекты представили свой социально-экономический, культурно-исторический и природный потенциал на «Достижениях России». Серия просветительских мероприятий стала продолжением образовательной программы международной выставки-форума «Россия».

Северо-Западная часть России — важнейший макрорегион, который объединяет в себе уникальную северную природу, культурное наследие и современное технологическое развитие. Русский Север также славится и выдающимися людьми в области науки, спорта, культуры и креативных индустрий. О роли людей в формировании истории страны, а также собственном успехе и творческом пути с жителями и гостями Ленинградской области поделилась известная радио- и телеведущая, уроженка региона Юлия Барановская.

В Республике Коми своим успехом на спортивной арене поделился российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В Псковской области тематическую встречу провел советский и российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, поделившись с участниками собственной историей успеха и реализуемыми проектами после завершения профессиональной карьеры. А важность исторического образования и необходимость изучения прошлого своей страны отметил российский актер и телеведущий Оскар Кучера, который выступил в Северном (Арктическом) федеральном университета в Архангельске. Всего за время акции в федеральном округе участие в просветительских мероприятиях приняли более 10 тысяч человек.

О развитии Калининградской области через призму спорта юным жителям региона рассказал пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, вице-премьер Правительства Наталья Ищенко, а Псковской молодежи об историческом наследии и новых проектах — заместитель губернатора Александр Серавин.

«Выставка "Россия" стала для общества "Знание" импульсом к проведению этой акции и более подробному изучению достижений каждого из регионов страны. Не могу не отметить большое количество положительных откликов от участников лекций — молодых людей, проявивших неподдельный интерес к развитию своей Родины. Отдельная благодарность лекторам, которые активно включились в работу — они стали голосом акции. В результате все вместе мы создали уникальную базу материалов про каждый регион, которая будет и дальше использоваться в просветительской деятельности по всей России», — поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего за время акции «Достижения России», проходившей во всех регионах страны на протяжении трех месяцев, начиная с ноября 2023 года, прошло более 3000 мероприятий, объединивших 173 тысяч слушателей и свыше 1000 лекторов.

Материалы уникальных лекций, которые совместно с обществом «Знание» разработали в каждом регионе страны, составят базу знаний для просветителей и позволят продолжить начатую в рамках акции кампанию по популяризации достижений России.