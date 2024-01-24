Общество

Псковичей приглашают принять участие в национальной премии «Хрустальный компас»

Национальная премия «Хрустальный компас» будет присуждаться уже в 12-й раз. «Географические оскары» будут вручены авторам выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, заявки принимаются до 10 февраля 2024 года.

Заявки рассмотрят члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Обладателя 12-го «Географического «Оскара» в номинации «Признание общественности» выявят результаты народного голосования.

К участию в заявочной кампании приглашаются все желающие: научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За 11 лет авторитетное жюри оценило 3720 проектов и достижений из 45 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,5 млн человек.