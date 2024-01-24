Общество

Владимир Колпаков: Здание Псковского планетария вернут РПЦ

Вопрос о передаче здания Псковского планетария Русской православной церкви остается открытым. Об этом на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 24 января сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

«Рядом с планетарием бывшее здание колокольни, где была обсерватория, его уже вернули РПЦ в прошлом году. По самому зданию тоже всплывают и затухают разговоры. То, что здание вернут РПЦ – точно. Когда, как и на каких условиях, непонятно совершенно. Когда это будет - непонятно, не от нас зависит. Перспективы непонятны. Есть надежда, что нас не бросят, не закроют. Сейчас планетарий стал развиваться», – объяснил он.

По мнению Владимира Колпакова, одно здание проблему не решит, поскольку создать современный планетарий стоит около 250 млн рублей.

Напомним, планетарий расположен в историческом здании, построенном в XIX веке — это церковь Рождества Богородицы, возведенная в 1833 году на месте храма Старое Вознесение.