Владимир Колпаков: Здание Псковского планетария вернут РПЦ

Вопрос о передаче здания Псковского планетария Русской православной церкви остается открытым. Об этом на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 24 января сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.
По мнению Владимира Колпакова, одно здание проблему не решит, поскольку создать современный планетарий стоит около 250 млн рублей.
Напомним, планетарий расположен в историческом здании, построенном в XIX веке — это церковь Рождества Богородицы, возведенная в 1833 году на месте храма Старое Вознесение.