Общество

Игорь Иванов: Студенты — будущее нашей страны

С Днем российского студенчества псковичей от имени профсоюзов Псковской области и от себя лично поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Этот праздник символизирует ваше стремление к знаниям, саморазвитию и достижению новых высот. Вы - будущее нашей страны, и ваше образование и профессиональные навыки будут определять ее будущее, - отметил Игорь Иванов. - Пусть этот день будет наполнен радостью, успехами и новыми возможностями. Пусть ваши усилия будут вознаграждены, а учеба принесет вам много радости и удовлетворения. Не забывайте о своих целях и мечтах, идите к ним настойчиво и смело».

Игорь Иванов пожелал студентам, чтобы их студенчество было запоминающимся и успешным.