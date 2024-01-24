Общество

Учебный сбор со снайперами спецподразделений Росгвардии завершился в Пскове

Учебный сбор со снайперами спецподразделений регионального управления Росгвардии завершился в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

На полигоне управления Росгвардии по Псковской области росгвардейцы отрабатывали ведение огня из снайперских винтовок СВ-98 и СВД, в том числе с учетом опыта выполнения задач вне пунктов постоянной дислокации. Для выполнения нормативов по огневой подготовке росгвардейцы тренировались поражать мишени с различных дистанций. Некоторые упражнения выполнялись в ограниченный промежуток времени.

В ходе сборов спецназовцы выполняли задачи в различных условиях быстро меняющейся оперативной обстановки и обменивались личным профессиональным опытом.

В завершение практических занятий были подведены итоги и определены задачи по дальнейшему совершенствованию навыков снайперов спецподразделений регионального управления Росгвардии.