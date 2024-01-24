Общество

Использовать в полной мере оборудование для лечения аритмии сердца призвал Виктор Антонов

Использовать в полной мере оборудование для лечения аритмии сердца призвал депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов на сессии регионального парламента 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Несколько лет назад губернатор приобретал оборудование для лечения аритмии сердца. Прошло лет пять, а дорогостоящее оборудование стоит, операции никто не делает. Есть ли шанс заработать этой технологии?» – спросил он.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко уточнила, что сейчас ведутся работы, чтобы оборудование работало полноценно.

«Требуются специальные возможности по работе с ним. Дополнительно возьмем его на контроль», – заключила она.

Виктор Антонов напомнил, что в Псковской области есть много больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Надо пошевилиться побыстрее, чтобы работало», – заключил он.