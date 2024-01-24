Общество

Армен Мнацаканян высказал озабоченность судьбой коллектива «Фармации» после приватизации предприятия

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян высказал озабоченность судьбой коллектива государственного предприятия Псковской области «Фармация» после приватизации. Об этом с сессии регионального парламента 25 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В плане приватизации на этот год стоит "Фармация". Какова дальнейшая судьба предприятия? Останется ли коллектив, логистика, система?» - спросил Армен Мнацаканян.

«Вопрос в разработке. Ведется комплексная межведомственная работа. Срок - до 1 января 2025 года. Рабочая группа обсуждает вопросы. Пока рано отвечать. Когда будет понятная ситуация, дополнительно прокомментируем», - ответила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Среди получателей льготных лекарств есть ли участники СВО?» - задал второй вопрос парламентарий.

Марина Гаращенко объяснила, что если гражданин имеет право на льготу по «системе гражданской медицины», то его обеспечивают и лечат. Кроме того, медучреждения оказывают профильную помощь по договорам с Минобороны.