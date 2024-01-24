Общество

Александр Борисов призвал всех посетить выставку о блокаде Ленинграда в псковском Музее истории оккупации

Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая открылась в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов, позволяет узнать больше об этой странице истории. Такое мнение озвучил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.

«Выставка "Все это было, было в Ленинграде!" в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941—1944 годов - это потрясающая возможность узнать больше об одном из тяжелых и героических периодов в истории нашей страны. Документы из фондов Государственного архива Псковской области - фотографии, открытки, воспоминания и письма к родным - помогают узнать о том, как ленинградцы выживали в трудные годы блокады. Выставка вызывает глубокое чувство гордости за людей, которые смогли выстоять, защитить свой город. Рекомендую всем посетить эту выставку. Это очень важно для того, чтобы не забывать прошлое и сохранять память о героях Великой Отечественной войны», - приводит его слова Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.

Напомним, познакомиться с экспозицией могут все желающие с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; в субботу с 10:00 до 16:00. Работает выставка до 15 апреля. Вход свободный.