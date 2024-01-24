Общество

Новая площадка соцзанятости для людей с ментальными особенностями открылась в Пскове

Отделение социальной занятости «ПроЗа» для людей с ментальными особенностями открыли в Пскове. В четверг, 25 января, площадку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона осмотрел помещения центра, пообщался со специалистами, ознакомился с условиями, которые созданы для людей с нарушениями развития. Отделение развернуто на базе Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я" и "ТЫ"» при поддержке правительства области. Оно рассчитано на занятость в дневное время 20 взрослых.

«Проект "ПроЗа“ является логическим продолжением работы по включению в жизнь общества людей с множественными нарушениями развития. В нашем регионе она началась с создания центра лечебной педагогики и производственно-интеграционных мастерских для инвалидов», — сказал куратор проекта, директор регионального центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев.

«ПроЗа» призвана поддерживать у людей с ментальной инвалидностью уже сформированные навыки и развивать новые умения в бытовой и трудовой деятельности, социальной коммуникации, рассказала руководитель отделения социальной занятости Анастасия Нестерова. Подопечные отделения — выпускники центра лечебной педагогики и участники производственных интеграционных мастерских.

У граждан с особенностями развития здесь появилась возможность реализовать себя в доступных видах творчества и производства. Среди направлений — полиграфия, уход за комнатными растениями, выполнение заказов организаций. Для этого в помещениях центра есть все необходимое оборудование и бытовые приборы. На площадке также будут проводиться культурно-досуговые мероприятия.

Поддержку и сопровождение подопечным центра оказывают социальные педагоги и работники, мастера по труду и психологи.

Михаил Ведерников обратил внимание, что отделение «ПроЗа» демонстрирует пример преемственности социальной поддержки граждан в регионе, а также подчеркнул, что площадка представляет не только помощь людям с инвалидностью, но и неоценимую поддержку их семьям, давая возможность работать и жить обычной жизнью.

Во время визита губернатор подчеркнул, что правительство Псковской области окажет дальнейшую поддержку проекту. «Этот социальный блок нужно обязательно внести в бюджет, чтобы у вас была защищенная статья в рамках госпрограммы Псковской области по социальной поддержке граждан», — отметил глава региона, обращаясь к руководству и работникам отделения.

Михаил Ведерников также подчеркнул важность продолжения участия организации в различных грантах, чтобы привлекать дополнительные средства на улучшение и развитие проекта в регионе. Губернатор также обратил внимание, что будет проработан вопрос по организованному подвозу.

Напомним, в конце прошлого года аналогичная площадка открылась в Пскове на базе производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца. Новый корпус отделения социальной дневной занятости для людей с тяжелыми множественными нарушениями развития старше 18 лет позволил увеличить число подопечных до 25 человек.