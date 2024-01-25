Общество

Минтруд РФ планирует обновить систему профстандартов

Минтруд РФ планирует обновить систему профессиональных стандартов для оперативного реагирования на изменения в требованиях квалификаций работников и расширения списка необходимых требований, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«В настоящее время Минтрудом начата работа по повышению гибкости системы профстандартов. (…) Для обеспечения возможности оперативного учета изменений в требованиях к квалификации работников, расширения сведений о необходимых компетенциях, будет проводиться обновление системы профстандартов», - сказала Баталина на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации.

Она пояснила, что профстандарты на сегодняшний день в силу нормативного характера не могут оперативно корректироваться, пишет «Интерфакс».

Замминистра добавила, что на основании новой системы планируется разработать квалификационные характеристики нового формата.

«Они будут учитывать отраслевую специфику, профессиональную специализацию, а также содержать дополнительную информацию о необходимых цифровых, коммуникативных, поведенческих и иных компетенциях», - сказала Баталина.

По ее словам, Минтруд планирует уже в этом году начать системную работу по разработке нового поколения квалификационных характеристик. Она уточнила, что, в частности, предусмотрено обновление действующих профессиональных стандартов и разработка соответствующих к ним квалификационных характеристик для ряда отраслей.

Замминистра напомнила, что задача по обновлению профстандартов была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре прошлого года.