Общество

Дань памяти или сюр: пора ли захоронить Ленина?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Пора ли захоронить Ленина?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: mavzolej.ru

В январе 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. По сей день этого политического лидера XX века называют одним из самых влиятельных и в то же время противоречивых людей своего поколения.

Пока часть россиян уверяет, что Владимир Ленин был строителем справедливого общества, другие видят в нём в большей степени «кровавого тирана и узурпатора».

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И тем не менее в честь годовщины смерти Ленина Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл среди жителей страны опрос. Участие в нём приняли более полутора тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Вопросы им задавали самые разные – просили описать «вождя мирового пролетариата» двумя-тремя словами, интересовались оценкой деятельности этого политика, а также выясняли, не пора ли убрать тело Ленина из мавзолея и предать его земле.

В пользу того, что это нужно сделать, высказались около 57% респондентов. И единственный спорный момент, возникший среди тех, кто ответил на вопрос утвердительно, – когда именно хоронить вождя: прямо сейчас, или когда уйдёт поколение тех, кому он по-прежнему дорог.

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В этом вопросе нет единства и в общественно-политических кругах Пскова. Коммунисты, например, высказываются в пользу того, чтобы оставить мавзолей в покое; либералы, тем временем, настаивают на захоронении. Есть, наконец, мнение о том, что Россия – православная страна, а значит, нужно пресечь возможность поклонения такому богоборцу, как Владимир Ленин. Так нужно ли перезахоронять Ленина? Об этом для программы «Дневной дозор» мы побеседовали с политиками, историками, общественниками, деятелями культуры и священнослужителями.

Владимир Ильич Ленин сыграл большую роль с становлении первого в мире социалистического государства. И хотя после его смерти прошло уже 100 лет, Ленина знают и до сих пор почитают во всём мире, отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. А если существование мавзолея так не устраивает верующих, что они ставят вопрос ребром, то пусть организовывают референдум.

«То, что Ленин в мавзолее лежит — так он захоронен, мы считаем. Три метра ниже уровня земли, понимаете? Недавно был в Москве, там постоянно очередь к нему, в мавзолей. Поэтому вопросы эти уже давно пора закрыть. Уберут, не уберут — о нем будут помнить всю жизнь, понимаете? Он великий человек, как его можно забыть? Ленин, Сталин — они большие люди. Александр Невский, Петр Первый — они наравне стоят, и долго будут стоять, в отличие от некоторых современных политиков».

Тем временем руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Госдумы Александр Борисов называет Владимира Ленина «неординарной личностью». По его словам, вождём мирового пролетариата, как и многими революционерами, двигали заблуждения. В том числе и утопические. На этом фоне Александр Борисов выразил уверенность в том, что со временем в стране придут к тому, чтобы убрать Ленина из мавзолея.

«Мы видим, что несмотря на то, что революция в каком-то моменте победила, используя, скажем так, сложившуюся ситуацию, когда, как говорится, низы не могут, верхи не хотят. И этот проект продержался на протяжении практически 70 лет. Тем не менее, то государство, которое он построил, съело себя само. И по большому счету сейчас остались, в том числе, и последствия, и жертвы человеческие — все эти вещи, с которыми мы до сих пор местами сталкивается. Сталкиваемся в негативном смысле, вне всякого сомнения. У нас огромное количество памятников Владимиру Ильичу Ленину. Если бы меня спросили, являюсь ли я сторонником того, что их нужно снести — нет, не являюсь. Я считаю, что памятник отражает конкретную эпоху, которая у нас была. Из истории, как из песни, слов не выкинешь. Нужен ли Ленин, например, лежащий в мавзолее? Я думаю, что эту историю можно уже потихонечку прекращать. С другой стороны, не нужно дразнить поколение, которое на него, что называется, молилось, на него равнялось, жило его идеями. Наверное, пока можно не раздражать, но я думаю, что к этому мы рано или поздно придем. Мне вообще кажется не очень уместным иметь кладбище на Красной площади, где проходят различного рода массовые мероприятия, концерты, работает каток, а за стеной находится кладбище».

«Трудные процессы и повестка сегодняшнего дня» во многом уходят корнями в события столетней давности. Таким мнением поделился краевед, кандидат педагогических наук, иерей Борис Борисов. Он уточнил, что речь идёт о создании Владимиром Лениным Советского Союза как конгломерата государств. После того, как достаточно жёсткая централизованная власть, установленная им, ослабла, часть этих государств превратились в территории, где превозносят титульные нации. Он также подчеркнул, что деятельность Владимира Ленина оценивает негативно и разделяет точку зрения россиян, считающих, что тело политика нужно убрать из мавзолея.

Фото: Великолукская епархия

«Необходимость упокоения тела постольку-поскольку, даже если, собственно говоря, подойти к процессу нахождения, то есть практика почитания мощей Русской православной церковью, но они естественным, в общем-то, образом находятся. Здесь, в общем-то, целый научно-исследовательский институт, который по линии министерства здравоохранения финансируется. И такое искусственное поддержание этого состояния (тела — ред.). И символ, конечно, главной площади — нахождение там покойного тела Владимира Ленина. Я придерживаюсь той точки зрения, что необходимо его упокоить».

В Пскове о Владимире Ленине напоминают не только памятники и таблички на зданиях, но и тематические музеи. Их в региональном центре сразу два. Один, находящийся на берегу реки Псковы, является местом, где в ХХ веке велась работа по созданию и распространению революционной газеты «Искра» и журнала «Заря».

В советское время к этому музею «не зарастала народная тропа», рассказала Елена Маркова, заведующая домом-музеем Владимира Ильича Ленина («Домиком "Искры"», как называют его псковичи). В перестроечные годы интерес упал, а домик закрылся. Однако сейчас дело обстоит иначе. Поэтому переносить Ленина из мавзолея не нужно. Он – часть истории нашей страны.

Елена Маркова. Фото: Сергей Богданов

«Интерес к личности Владимира Ильича не утихает, скажу я вам. Работая три года хранителем, я могу это с удовольствием констатировать. Почему? Потому что очень большой сейчас интерес у молодежи, у молодого поколения, которое посещает музеи не так часто; но летом, например, очень много приезжих, в основном это Москва, Питер, другие крупные города. Молодые люди интересуются таким направлением общественной мысли начала ХХ века, как марксизм. И каждое посещение у нас сопровождается беседой, обменом мнениями. И мне очень отрадно слышать о том, что имя Владимира Ильича все-таки не забыто. У старшего поколения — само собой, но то, что это вызывает интерес и у молодежи. Это же пласт нашей истории. Вы понимаете, к ней можно относиться по-разному, но мы всегда прекрасно знаем, что история — это учительница жизни. Не поняв прошлого, очень трудно строить будущее. И как только наши политики это поймут, тогда, может быть, у нас и обстановка, ситуация изменится. Понимаете, это часть нашей великой истории, которую нельзя в угоду каким-то сиюминутным политическим амбициям убирать, заслонять. Это неправильно. Это совершенно исторически неверно. Это мое мнение как историка».

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Виктор Яковлев в свою очередь признался, что Владимир Ленин для него – скорее тиран и узурпатор, потому что при его власти во главу была поставлена идеология, а не экономика и гуманистические идеи. Поэтому и его мнение о том, нужно ли сейчас перезахоронить политика, однозначно...

Фото: пресс-служба Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина

«Надо поступить просто по-человечески — закопать покойника, да и все. Есть могила мамы Ленина в Петербурге, похоронить его рядом с мамой. 100 лет прошло, как умер человек, а его все не похоронить. Чего издеваться-то? Наверное, найдется какой-то священник, который решится его отпевать, но я бы не стал участвовать в этом отпевании. Он церковь не просто отрицал, он церковь уничтожал. То, что он лежит в мавзолее в Москве, квази-мощи — это все зеркальное отражение того, что строит церковь, того, как церковь живет. Так они стали строить свое зеркальное мировосприятие, свою религию. Но это же противоестественно, когда человек, начавший террор в 1918 году, Красный террор, почитается как святой почти».

К 1917 году Россия была индустриально развитой державой, которая входила в чисто пяти самых больших экономик мира. До переворота в России был самый большой прирост населения и самая динамично развивающаяся промышленность. На эти исторические факты обратил внимание активный участник общественно-политической жизни региона, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он подчеркнул, что русский народ не принимал большевизм, поэтому была развязана кровопролитная Гражданская война, а затем и Большевистский террор. ХХ век для России стал периодом падения, добавил Игорь Савицкий, а потому никакого почитания Ленина сейчас быть не может.

«Страна была во всех отношениях благополучная. Те люди, которые пришли к власти под руководством Ленина, оболгали Россию, царскую Россию так называемую, называя ее империей, а это было моно-государство, немного стран входило в состав так называемой Российской империи. Оболгали Россию в том плане, что тут плохо жил народ, была плохая экономика. Лапотная Россия одним словом, без атомной бомбы и без космоса. А они якобы что-то сделали. Самое главное преступление большевиков — это геноцид русского народа. Никаких памятников этому человеку быть не должно. Человек заслуживает только проклятий. Никаких улиц Ленина быть не должно. Это буквально был у нас век разорения России, пять раз был голод в России. В России голод — это вообще сюр. Есть такое понятие как инерция мышления. Понимаете, люди тогда были молодые, у них все было хорошо, они любили, встречались, целовались, отмечали, с родителями вместе жили. Это такая ностальгия. Сейчас лежат старые вещи дома, только они бывают полезные, бывают бесполезные, а бывает вредные. Тем не менее, они напоминают нам о прошлом. Примерно вот так и с Лениным».

Даже спустя 100 лет после смерти Владимира Ленина о его личности россиянам напоминает многое. Хоть Ленинград уже и превратился в Санкт-Петербург, практически в каждом городе страны по-прежнему остались улица Ленина, площадь Ленина, а ещё мемориальные таблички, бюсты, барельефы, памятники и музеи, посвящённые вождю пролетариата. Оценивать личность этого политика и его вклад в историю можно по-разному. Но тот факт, что более половины опрошенных (по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения) поддерживают захоронение тела Ленина, заставляет задуматься.

Хоронить или нет? Конечно, организация референдума для решения этого вопроса маловероятна. У страны есть куда более насущные дела и проблемы. Но в теории, если бы этим вопросом всерьёз занялись активисты, скажем, представили бы срез общественного мнения, предложили бы варианты... Кто знает, может быть, тогда дело приобрело бы совсем иной оборот.

Светлана Пикалёва