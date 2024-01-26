Дань памяти или сюр: пора ли захоронить Ленина?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Пора ли захоронить Ленина?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: mavzolej.ru
В январе 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. По сей день этого политического лидера XX века называют одним из самых влиятельных и в то же время противоречивых людей своего поколения.
Пока часть россиян уверяет, что Владимир Ленин был строителем справедливого общества, другие видят в нём в большей степени «кровавого тирана и узурпатора».
И тем не менее в честь годовщины смерти Ленина Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл среди жителей страны опрос. Участие в нём приняли более полутора тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Вопросы им задавали самые разные – просили описать «вождя мирового пролетариата» двумя-тремя словами, интересовались оценкой деятельности этого политика, а также выясняли, не пора ли убрать тело Ленина из мавзолея и предать его земле.
В пользу того, что это нужно сделать, высказались около 57% респондентов. И единственный спорный момент, возникший среди тех, кто ответил на вопрос утвердительно, – когда именно хоронить вождя: прямо сейчас, или когда уйдёт поколение тех, кому он по-прежнему дорог.
В этом вопросе нет единства и в общественно-политических кругах Пскова. Коммунисты, например, высказываются в пользу того, чтобы оставить мавзолей в покое; либералы, тем временем, настаивают на захоронении. Есть, наконец, мнение о том, что Россия – православная страна, а значит, нужно пресечь возможность поклонения такому богоборцу, как Владимир Ленин. Так нужно ли перезахоронять Ленина? Об этом для программы «Дневной дозор» мы побеседовали с политиками, историками, общественниками, деятелями культуры и священнослужителями.
Владимир Ильич Ленин сыграл большую роль с становлении первого в мире социалистического государства. И хотя после его смерти прошло уже 100 лет, Ленина знают и до сих пор почитают во всём мире, отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. А если существование мавзолея так не устраивает верующих, что они ставят вопрос ребром, то пусть организовывают референдум.
Тем временем руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Госдумы Александр Борисов называет Владимира Ленина «неординарной личностью». По его словам, вождём мирового пролетариата, как и многими революционерами, двигали заблуждения. В том числе и утопические. На этом фоне Александр Борисов выразил уверенность в том, что со временем в стране придут к тому, чтобы убрать Ленина из мавзолея.
«Трудные процессы и повестка сегодняшнего дня» во многом уходят корнями в события столетней давности. Таким мнением поделился краевед, кандидат педагогических наук, иерей Борис Борисов. Он уточнил, что речь идёт о создании Владимиром Лениным Советского Союза как конгломерата государств. После того, как достаточно жёсткая централизованная власть, установленная им, ослабла, часть этих государств превратились в территории, где превозносят титульные нации. Он также подчеркнул, что деятельность Владимира Ленина оценивает негативно и разделяет точку зрения россиян, считающих, что тело политика нужно убрать из мавзолея.
Фото: Великолукская епархия
В Пскове о Владимире Ленине напоминают не только памятники и таблички на зданиях, но и тематические музеи. Их в региональном центре сразу два. Один, находящийся на берегу реки Псковы, является местом, где в ХХ веке велась работа по созданию и распространению революционной газеты «Искра» и журнала «Заря».
В советское время к этому музею «не зарастала народная тропа», рассказала Елена Маркова, заведующая домом-музеем Владимира Ильича Ленина («Домиком "Искры"», как называют его псковичи). В перестроечные годы интерес упал, а домик закрылся. Однако сейчас дело обстоит иначе. Поэтому переносить Ленина из мавзолея не нужно. Он – часть истории нашей страны.
Елена Маркова. Фото: Сергей Богданов
Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Виктор Яковлев в свою очередь признался, что Владимир Ленин для него – скорее тиран и узурпатор, потому что при его власти во главу была поставлена идеология, а не экономика и гуманистические идеи. Поэтому и его мнение о том, нужно ли сейчас перезахоронить политика, однозначно...
Фото: пресс-служба Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина
К 1917 году Россия была индустриально развитой державой, которая входила в чисто пяти самых больших экономик мира. До переворота в России был самый большой прирост населения и самая динамично развивающаяся промышленность. На эти исторические факты обратил внимание активный участник общественно-политической жизни региона, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он подчеркнул, что русский народ не принимал большевизм, поэтому была развязана кровопролитная Гражданская война, а затем и Большевистский террор. ХХ век для России стал периодом падения, добавил Игорь Савицкий, а потому никакого почитания Ленина сейчас быть не может.
Даже спустя 100 лет после смерти Владимира Ленина о его личности россиянам напоминает многое. Хоть Ленинград уже и превратился в Санкт-Петербург, практически в каждом городе страны по-прежнему остались улица Ленина, площадь Ленина, а ещё мемориальные таблички, бюсты, барельефы, памятники и музеи, посвящённые вождю пролетариата. Оценивать личность этого политика и его вклад в историю можно по-разному. Но тот факт, что более половины опрошенных (по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения) поддерживают захоронение тела Ленина, заставляет задуматься.
Хоронить или нет? Конечно, организация референдума для решения этого вопроса маловероятна. У страны есть куда более насущные дела и проблемы. Но в теории, если бы этим вопросом всерьёз занялись активисты, скажем, представили бы срез общественного мнения, предложили бы варианты... Кто знает, может быть, тогда дело приобрело бы совсем иной оборот.
Светлана Пикалёва