Общество

Дмитрий Месхиев объяснил свою инициативу о льготах для вдов Героев России в Псковской области

Свою инициативу о льготах для вдов Героев России в Псковской области объяснил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не выступил с особой законодательной инициативой, я выступил в поддержку и озвучил просьбу о том, чтобы законодательно были закреплены льготы для вдов Героев России (Героев России, которые погибли в ходе СВО - ред.), чтобы их освободили от разнообразных платежей. Я уже 1,5 года занимаюсь вопросами вдов не только Героев России, всячески стараюсь помогать, сотрудничаю плотно с фондом "Защитники Отечества", зачастую помогаю в ручном режиме», – сказал он.

Дмитрий Месхиев отметил, что есть федеральные льготы и региональные в других субъектах.

«Мы написали также письмо губернатору. Уверен, что он поддержит нашу инициативу. Тем более у нас не так много вдов Героев. Там очень много возможностей, чтобы им помогать. Эти несчастные женщины нам ничем не обязаны, это мы им обязаны», – заключил он.