Общество

Экс-директора псковской «Специализированной службы» наказали за незаконную сделку

Бывшего директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба», экс-депутата Псковской городской Думы Сергея Федорова привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что Сергей Федоров 9 сентября 2020 года предоставил своему знакомому состоящие на балансе учреждения два автомобиля под управлением работников. Сотрудники очистили три приямка (емкости для сбора воды и отходов), за что Сергей Федоров получил от знакомого 25 000 рублей. Свои действия подсудимый скрыл от администрации Пскова и ее структурных подразделений, получение денег в соответствующих учетных документах не отражено.

Уголовное дело Псковский городской суд рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением.

Суд признал Сергея Федорова виновным и назначил ему с учетом совокупности смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения причинённого материального ущерба, наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.