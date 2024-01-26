Общество

Три судьи в Псковской области покинут свои посты весной

Судьи Псковского городского суда, Великолукского городского суда и Пыталовского районного суда покинут свои посты весной. Соответствующие заявления квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила на заседании 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявления Марии Лепихиной о прекращении её полномочий судьи Псковского городского суда 18 марта, Светланы Барышевой о прекращении ее полномочий судьи Великолукского городского суда 22 апреля и Натальи Ивановой о прекращении ее полномочий судьи Пыталовского районного суда 29 марта.

Также в ходе заседания получены следующие рекомендации: