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Общество

Природное богатство Псковщины представили на выставке «Россия» в Москве

26.01.2024 16:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская область в День экологии, 26 января, представляет посетителям международной выставки-форума «Россия» в Москве природное богатство региона в интерактивных форматах. На стенде области работает делегация регионального комитета по природным ресурсам и экологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Гости выставки вовлечены в игры экологической направленности — викторины «Чудское озеро» и «Экологическая викторина», а самые маленькие могут посоревноваться в настольной игре «Путешествие снетка Буля в Псковском озере». Здесь же в игровой форме проходят и интерактивные занятия «Распределение отходов» и «Очистить водоемы».

Кроме того, на площадке посетители выставки могут узнать больше об уникальных природных территориях: Полистовском заповеднике и национальном парке «Себежский». Например, Полистовский заповедник — часть одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской верховой болотной системы. Здесь обитает более 140 видов птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу России. Для развития туризма на территории заповедника организованы экологические тропы и фотоэкспедиции. 

На территории Себежского национального парка сохраняется природа классического Псковского Поозерья — системы послеледниковых озёр, соединенных многочисленными протоками. Впадины рельефа заполнены 115 озерами, дающих приют многочисленным стаям птиц. Среди уникальных природных объектов — 9 участков хвойных насаждений возрастом 150–160 лет, 5 клюквенных болот, аллея сибирских лиственниц, чей возраст превышает 80 лет, и источник питьевой воды, насыщенной ионами серебра.

На протяжении многих лет в Псковской области проводится комплекс мероприятий, направленных на сохранение благоприятной экологической обстановки, сохранение лесов и водных объектов. С 2007 года ведется оздоровление водных объектов за счет федеральных субсидий. За это время расчищено 26 участков водных объектов общей протяженностью почти 70 км — в Пскове, Великих Луках, Острове и других населенных пунктах. Установлены водоохранные и прибрежные защитные полосы на 30 водных объектах протяженностью 4,3 тысячи км, береговая линия — 3,3 тысячи км.

В рамках президентского нацпроекта «Экология» расчистке подвергнутся берега Чудского озера и реки Псковы — основные работы запланированы на 2024 год. Общая протяженность площади расчистки составит 11 км. Запланировано дноуглубление, расчистка русла и акватории озера от излишней растительности и мусора.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» за последние 4 года площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 29,6 тысячи га, было выращено более 68 млн сеянцев и саженцев.

Для сохранения лесов президентского нацпроекта «Экология» закуплено 88 единиц противопожарной техники и более 600 единиц противопожарного оборудования, что позволило серьезно модернизировать Противопожарный лесной центр Псковской области — благодаря такой поддержке подавляющее число возгораний в лесах ликвидируется в первые сутки.

Специалисты Псковской области приняли участи и в деловой программе Дня экологии. Ключевое из них -  пленарное заседание «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» с участием заместителя председателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

«Мы занимаем первое место в мире по общей площади, по площади особо охраняемых природных территорий. Россия фактически является легкими планеты. Второе место в мире страна занимает по запасам пресной воды. Мы понимаем свою ответственность за сохранение уникального природного богатства России. Все экологические реформы развиваются и направлены на соблюдение баланса между развитием страны и сохранением окружающей среды. Это заложено в стратегических документах развития нашей страны, в том числе обозначенных главой государства национальных целях развития», — сказала вице-премьер.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне №75.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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