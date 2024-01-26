Конкурс «Сытый студент» проходит в Пскове. ФОТО

Конкурс «Сытый студент» проходит в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 26 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Тематика кулинарных работ – «Студенческий деликатес». Командам из четырех человек предстоит приготовить блюдо из определенных продуктов.
В конкурсе участвуют семь команд:
- Псковский медицинский колледж - команда «115 медики»;
- Псковский агротехнический колледж - команда «F4 – Цветочки после ягодок»;
- Псковский филиал университета ФСИН России - команда «Аппетитный лаваш»;
- Псковский кооперативный техникум - команда «Сытый енот»;
- Псковский политехнический колледж - команда «Сырные шарики»;
- Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса - команда «Вкусно»;
- Псковский филиал российской международной академии туризма - команда «аРоМАТ».
Качество блюд студентов оценят:
- основатель, директор и владелец сети кондитерских «Миша» Михаил Пасько;
- бренд-шеф развивающей ресторанной компании Надежда Пандреева;
- заведующая производством в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель» Наталия Савельева.