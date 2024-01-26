Общество

Туман с видимостью до 500 метров опустится на Псковскую область

Туман с видимостью 500 м и менее опустится на Псковскую область в ночь на 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В ближайшие 3 часа с сохранением в течение ночи 27 января местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», сообщили в МЧС.

При движении в тумане на автомобиле водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.