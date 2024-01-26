Общество

Сергей Вострецов: Подвиг героических жителей блокадного Ленинграда никогда не померкнет

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ во главе со своим лидером Сергеем Вострецовым и другими представителями общественных организаций (Союз воркутинцев», «Ветераны боевых действий СВО»), а также молодежью из колледжа туризма Санкт-Петербурга торжественно возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Об этом сообщается в Telegram-канале Сергея Вострецова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Сергея Вострецова

Представители профсоюзов СОЦПРОФ собрались у памятника, чтобы вспомнить всех воевавших на фронте и погибших на полях сражений, умерших на рабочих местах и в промёрзших квартирах блокадного Ленинграда. Всех, кто не дожил до Дня Победы.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, жители Санкт-Петербурга! От всего объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и от себя лично поздравляю вас с Днем снятия блокады Ленинграда! 27 января ежегодно мы отдаем дань памяти погибшим защитникам и жителям Ленинграда. Трагедия миллионов жителей Ленинграда и массовый героизм блокадников не имеют аналогов в мировой истории. Мы гордимся их выдержкой, восхищаемся их мужеством», - подчеркнул Сергей Вострецов.

С каждым годом, с каждым днем события тех дней все дальше уходят в историю, продолжил он. «Но сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных воинов и героических жителей блокадного Ленинграда. Все меньше остается тех, кто пережил блокаду, но среди нас и сейчас живут люди, пережившие эти страшные дни, а затем возродившие Северную столицу из руин», - отметил политик.

«Дорогие ветераны, блокадники! Поздравляю вас и желаю доброго здоровья, терпения, оптимизма, стойкости, любви, внимания и заботы близких», - добавил Сергей Вострецов.