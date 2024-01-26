Общество

Вакансии открыты в великолукской полиции

Несколько вакансий открыты в отделе МВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются кандидаты на должности полицейского, полицейского (водителя) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, инспектора ДПС, полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы, а также на должности дознавателя, следователя и участкового уполномоченного полиции.

«Лица, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Им предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, различные виды материального поощрения, возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Кроме того, сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках», - отметили в ведомстве.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах России.

По вопросам трудоустройства следует обращаться в подразделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет № 322.