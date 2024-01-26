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Какие болезни обостряются в холодную погоду, рассказал врач

Холод закаливает человека, однако зимние прогулки могут приводить к проблемам со здоровьем, отметила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, кардиолог, семейный врач Татьяна Романенко. В частности, низкая температура воздуха способна вызвать сужение сосудов и повышение артериального давления, сказала она.

«Если сосуды молодые, эластичные, они приспосабливаются к сжатию, которое вызывает холод. А если сосуды поражены атеросклерозом, то, естественно, холодная погода может спровоцировать повышение артериального давления и связанные с этим симптомы: головную боль, нарушение зрения, координации. Широко известен врачам тот факт, что ишемическая болезнь сердца может дебютировать в холодное время года: человек вышел на улицу и почувствовал себя плохо. Ощущение нехватки воздуха, боль за грудиной или просто невозможность вдохнуть полной грудью – это может быть связано со спазмом коронарных артерий. Если не принять вовремя меры, это может привести к инфаркту миокарда», – цитирует ее радио Sputnik.

Переохлаждение может провоцировать обострение некоторых хронических заболеваний, продолжила терапевт.

«Длительное нахождение при низких температурах – это обострение хронических инфекций. Это и заболевания лор-органов – всевозможные риниты, тонзиллиты, ушные патологии. Это и заболевания органов дыхания – бронхит, воспаление легких. Это и заболевания мочеполовой системы: если вы надели плохую обувь и у вас замерзли ноги, это может привести к обострению цистита, к появлению каких-то неприятных ощущений при мочеиспускании, к изменению в анализах мочи», – пояснила Татьяна Романенко.

По ее словам, люди с аллергическими заболеваниями, прежде всего с бронхиальной астмой, тоже могут чувствовать себя некомфортно в холодную погоду из-за повышенной влажности воздуха и реагентов на дорогах.

Однако отказываться от зимних прогулок не нужно, так как свежий воздух необходим организму, уверена врач.

«Говорят, у природы нет плохой погоды, есть плохая одежда. Нужно правильно одеваться. Обувь должна быть теплая, свободная, на толстой подошве – тем самым мы оберегаем ноги от замерзания. Обязательно надевать шапку, шарф, варежки или перчатки. Зима – это время теплой одежды. И нужно придерживаться правил безопасности нахождения на улице. Если погода холодная, нужно двигаться, даже стоя на остановке. Если почувствовали себя плохо, появился дискомфорт в груди или кто-то вам сказал, что у вас побелел кончик носа, конечно, нужно принять меры: зайти в теплое помещение и согреться», – заключила Татьяна Романенко.