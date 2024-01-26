Общество

Акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове. ФОТО

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» в девятый раз проходит в Пскове сегодня, 27 января, в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Площадка акции развернулась на пересечении улиц Ленина и Пушкина, в сквере напротив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Участники акции смогли самостоятельно заполнить хлебные карточки, забрать на память репринты газет и партизанских листовок, получить «Ленточку ленинградской Победы» и узнать больше о партизанском обозе, который связывает блокадный Ленинград с Псковской землёй.

«Хлеб той зимы» – одно из ключевых мероприятий регионального проекта «Чтобы помнили», основанного на интерактивном подходе и погружении в атмосферу военного времени

В 2024 году акцию проводит Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой орден» при поддержке Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и регионального отделения «Движения первых».