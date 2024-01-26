Общество

Стало известно количество псковичей, соблюдающих приметы перед собеседованием

Только 11% горожан верят в счастливые приметы и соблюдают различные ритуалы, отправляясь на собеседование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведшие опрос экономически активных горожан.

«Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь (если считать уход за обувью приметой, то это хорошая примета)», - отметили в компании.

Подавляющее большинство респондентов высказались против суеверий. Так ответили 89% опрошенных.

«Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей, или в итоге перенесет ответственность на всех вокруг и высшие силы», - прокомментировали эксперты результаты опроса, проведенного 19-26 января..