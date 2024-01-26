Общество

Конкурс «Спасем жизнь вместе!» продолжается в Псковской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области с 10 января по 20 февраля 2024 года в регионе проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении, целями мероприятия являются привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить законодательству РФ.

Номинации конкурса:

• «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

• «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

• «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2024 года по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, д. 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.