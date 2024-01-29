Общество

Память Алии Молдагуловой почтили в Новосокольническом районе

Церемония возложения цветов к Братскому захоронению и могиле Алии Молдагуловой прошла в деревне Монако‌во Новосокольнического района 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Церемония возложения цветов прошла в рамках празднования 80-летия освобождения города Новосокольники от немецко-фашистских захватчиков.

В возложении цветов приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, чрезвычайный и уполномоченный посол республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев и глава Новосокольнического района Виталий Соловьев.

Также цветы возложили к памятнику заместителю командира 125-го гвардейского стрелкового полка 43-ей гвардейской латышской стрелковой дивизии, Героя Советского Союза Яна Райнберга.

Напомним, Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде. Пережила страшную блокадную зиму 1941 - 1942 годов. В марте 1942 года была эвакуирована в Ярославскую область. В 1943 году после окончания Центральной женской снайперской школы 18-летняя девушка стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).