Общество

Полицейские оказали доврачебную помощь 81-летней женщине в Псковской области

Сотрудники полиции оказали доврачебную помощь 81-летней женщине в Великолукском районе 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В дежурную часть МО МВД России «Великолукский» поступило сообщение от жительницы деревни Кислово, которая рассказала, что ее 81-летняя соседка стучит в стену и стонет. Случай произошел 26 января ранним утром.

На указанный адрес прибыли участковые уполномоченные полиции капитан полиции Сергей Черногрядский и старший лейтенант полиции Алексей Силаев, где их встретила заявительница и подоспевший пожарно-спасательный отряд МЧС России, вызванный начальником дежурной смены МО МВД России «Великолукский» майором полиции Александром Федоровым.

«Входная дверь была заперта, а на стук никто не откликался. Понимая, что любое промедление может обернуться угрозой для жизни и здоровья пенсионерки, дверь была вскрыта. Войдя в жилище, Алексей Силаев и Сергей Черногрядский увидели в одной из комнат лежащую на полу без сознания хозяйку. Полицейские оказали женщине доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков», - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, благодаря оперативным действиям полицейских и спасателей жительнице Великолукского района своевременно оказали помощь. Сейчас ее жизни и здоровья ничего не угрожает.