Общество

В Пскове должен быть памятник детям войны — Анатолий Копосов

Памятник детям войны в Пскове обязательно нужно установить. Такое мнение помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов озвучил в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Память о тех людях, которые пережили годы лишений — военные, послевоенные... Надо, чтобы людям были установлены памятные знаки. Псковская область — в числе первых регионов, где был принят закон о статусе детей войны, были в семи районах восстановлены памятные знаки. Сейчас, вроде, окончательно решен вопрос об установке этого знака и в городе Пскове, потому что Псков его должен иметь», - сказал Анатолий Копосов.

По его словам, сейчас над созданием памятника работают архитекторы.

«Работают архитекторы, памятный знак будет определенным украшением для города», - заметил гость студии.