Общество

Памятник детям войны планируют установить на площади Победы в Пскове

Памятник детям войны планируют установить на площади Победы в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Есть проект памятного знака. Связались со скульптором Сергеем Бежановым. По месту, наконец-таки, определились: памятный знак, надеюсь, появится рядом с Партизанским камнем на площади Победы», - рассказал Александр Баев.

Заместитель главы Пскова отметил, что уже обсуждал вопрос по установке памятного знака детям войны с исполняющим полномочия главы городской администрации Борисом Елкиным. «Это та вещь, которая требует решения», - подчеркнул он.

Александр Баев рассказал, почему КПРФ настаивает именно на этом месте размещения. «Дети войны – люди пожилого возраста. Они приходят в памятный день на площадь Победы. И было бы замечательно, чтобы им не приходилось ездить из одного конца города в другой», - добавил он.