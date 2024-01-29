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Названа причина блокировки интернета стандарта LTE на Северо-Западе России

Власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей объявили, что до 30 января в регионах по ночам будет отключена связь 4G. По информации «Коммерсантъ», работы проходят по распоряжению Минцифры для нужд силовых ведомств, в частности донастройки антидроновых систем.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, минцифры Новгородской области, а также комитет цифрового развития Ленинградской области сообщили, что с 25 по 30 января с 23:00 до 6:00 в регионах не будет работать мобильный интернет 4G (LTE). По официальной версии, отключения связаны с техническими работами по настройке радиочастотного спектра.

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«По официальной версии, подразумевается, что идет рефарминг частот, но в таком случае ни один оператор, даже в ночное время, не будет отключать всю сеть,— подчеркнул редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.— Рефарминг проводится от площадки к площадке. Как минимум подрядчики не обладают таким ресурсом, чтобы работать по всему региону по всем четырем операторам сразу. Вероятно, это связано с вопросами безопасности».

Три источника в крупных операторах связи уточнили, что интернет ограничен по требованию властей: «Есть поручение Минцифры. Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях».

По словам одного из источников, отключить LTE потребовалось для «донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны». Источник в отрасли считает, что в случае Северо-Запада РФ усиление безопасности потребовалось в связи с поездками президента: 26 января он прибыл в Санкт-Петербург накануне годовщины снятия блокады Ленинграда.