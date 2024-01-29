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Риски употребления каши перечислил стоматолог

Какие продукты помогают сохранить здоровье зубов, а к каким нужно относиться с осторожностью, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. Он уточнил, какие правила гигиены нужно соблюдать, чтобы избежать образования зубного камня.

Чтобы необходимость лечить зубы возникала реже, важно не только правильно ухаживать за полостью рта, но и включать в рацион определенные продукты питания, отметил врач-стоматолог общей практики, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко. В частности, он рекомендует регулярно употреблять мясо и рыбу.

«Мясо, в том числе курятина, служит источником животного белка. Естественно, зуб – это сложившаяся минеральная структура, но всему зубо-альвеолярному комплексу нужно белковое питание. Плюс мясо нужно достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба. Она в дополнение даст еще и минералы, в частности, кальций», – пояснил Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik.

Для поддержания зубов в хорошем состоянии нужны также молочные продукты, продолжил он.

«Это тот же творог, то же молоко. Любая молочка, но не "мегасуперйогурты", в которые добавлена лошадиная доза каких-то кислот, усилителей вкуса или сахара. Сыр неплох, но он должен быть все-таки дорогой, желательно от известного производителя, чтобы там не было ни пальмового масла, ни уплотнителей», – считает Алексей Антипенко.

Обязательно надо включать в рацион овощи и фрукты, но не забывая при этом о вреде пищевых кислот для зубной эмали, добавил врач.

«Это могут быть все виды овощей и фруктов, но в умеренном количестве. Те же яблоки, но одно-два в день, а не 25 штук. И желательно после употребления яблока прополоскать рот водой. Регулярное воздействие пищевых кислот ведет к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица, что будет эстетически выглядеть не очень. Могут углубиться носогубные складки, губы станут дряблыми. Могут возникать болевые ощущения», – предупредил Алексей Антипенко.

Также стоматолог посоветовал с осторожностью относиться к кашам и картофелю и своевременно чистить зубы после употребления этих продуктов.

«Каши очень любят прилипать к зубам, как и картофель. Если вы поели кашу или картофель, вы должны понимать: сначала будет мягкий зубной налет, а через 48-72 часа – плотный зубной налет, который сами вы уже не счистите. Он очень быстро, к сожалению, минерализуется и превращается в зубной камень. А зубной камень – это пародонтит, если снятия зубных отложений не происходит. Соответственно, появление патологических зубодесневых карманов, далее – потеря круговой связки зуба, прогрессирование убыли костей, расшатывание зубов вплоть до их потери», – предостерег Алексей Антипенко.