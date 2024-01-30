Общество

Почти 2 тысячи многодетных семей в Псковской области получают единое пособие

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает единое пособие 1 985 многодетным семьям на 10 521 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда.

В стране растет число семей, в которых воспитываются трое и более детей. Только за последние пять лет таких семей стало больше на 27%. Их социальная поддержка – один из приоритетов государства сегодня. Президент России Владимир Путин отметил, что «многодетная семья – это опора страны». В целях защиты института семьи и сохранения традиционных ценностей 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи, президент подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей и определяющий меры их поддержки.

Семьи с детьми в регионе могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от государства - Социальный фонд поддерживает их на протяжении всей жизни, отметила управляющий Отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

«Будущие мамы получают финансовую помощь уже с момента беременности. Чтобы поддержать семью в период появления ребенка на свет, фонд назначает пособие по беременности и родам или единое пособие, а при появлении ребенка на свет выплачивает единовременное пособие. С рождением малыша у семьи возникает право на материнский капитал. Родителям полагаются ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячная выплата на первенца. Семьи с невысокими доходами могут оформить единое пособие на детей до 17 лет. Им доступна также выплата из материнского капитала на детей до трех лет», - рассказала она.

Есть и другие меры поддержки, которые может получить семья. Кроме того, с 2024 года родители в декрете сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу, даже если вернутся к работе раньше, чем ребенок достигнет полутора лет.