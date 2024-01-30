Общество

Осужденные дали концерт в себежской колонии к 80-летию освобождения Ленинграда

Патриотические мероприятия и уроки мужества, посвященные 80-ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, провели для осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники воспитательных служб учреждений организовали различные акции. В помещениях отрядов и библиотеках к этому дню оформили тематические стенды. Начальники отрядов провели лекции, в ходе которых рассказали отбывающим наказание о подвиге и мужестве ленинградцев, а также об этапах снятия блокады. Посредством студий кабельного телевидения организовали трансляции документальных и художественных фильмов.

В клубе при ИК-6 (поселок Сосновый Бор Себежского района) прозвучал концерт-реквием, подготовленный осужденными–участниками кружка художественной самодеятельности. Со сцены зачитали воспоминания блокадников, стихотворения поэтов, исполнили музыкальные композиции военных лет. В ИК-3 (поселок Идрица Себежского района) состоялась интерактивная викторина на знание дат и событий, связанных с героической страницей периода Великой Отечественной войны.

Завершился цикл воспитательных мероприятий, посвященных памятной дате, акцией «Минута молчания». Осужденные почтили память погибших ленинградцев, отдав дань уважению их подвигу.