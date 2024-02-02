Общество

Псковская делегация представила регион на втором съезде «Движения первых» в Москве

Торжественное открытие съезда «Движения Первых» состоялось в лектории общества «Знание» на территории международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве в павильоне №57 30 января. Псковскую область на съезде представила делегация в составе 15 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Движения первых».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Движения Первых»

На съезд прибыли участники из 89 регионов России. В состав псковской делегации вошли школьники и студенты из Пустошкинского, Дедовичского, Плюсского, Невельского, Стругокрасненского, Себежского и Бежаницкого районов, а также из Пскова и Великих Лук.

Почётная роль нести флаг Псковской области была предоставлена члену федерального Совета Первых, делегату съезда Павлу Рыбачёк.

Второй съезд «Движения первых» проходит на территории международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Съезд стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников – и объединил более трех тысяч человек из 89 регионов России. Основные задачи съезда – определить приоритетные направления развития движения, сформировать федеральный Совет Первых, а также выразить благодарность участникам и партнерам за вклад в развитие движения.

Первый съезд «Движения первых» прошел 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи. По его итогам ребята выбрали название «Движение первых», определили миссию и ценности движения, а также направления его работы, структуру и систему управления.