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Общество

Патриотический маршрут памяти Александра Матросова разработали в Псковской области

31.01.2024 17:24|ПсковКомментариев: 0

Военно-патриотический туристический маршрут «Матросовы, не узнанные нами…» разработан в Псковской области в преддверии памятной даты — 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Маршрут проходит по территории сразу нескольких муниципальных образований региона и включает живые исторические локации, связанные с именем героя и разными периодами в военной истории России. Общая протяженность пути составляет 400 км.

Жителям и гостям региона предлагается посетить два мемориальных комплекса, которые установлены в память о самоотверженном подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова. Один из них — в деревне Чернушки Локнянского района, на месте героических событий 1943 года. Именно там 19-летний красноармеец в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками, прорвавшись к вражескому ДЗОТу, закрыл своим телом амбразуру и обеспечил успех наступающего подразделения.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Второй памятник сооружен на могиле Героя Александра Матросова в Великих Луках.

В рамках туристического маршрута жители и гости региона в составе организованной группы или самостоятельно также могут посетить места многовековой героической славы русского народа: Псковский кремль, Великолукскую и Порховскую крепости.

Путь проходит и через военно-исторический музей в Островском районе и ряд краеведческих музеев в других муниципальных образованиях, в экспозициях которых широко представлен период Великой Отечественной войны. На музейных площадках туристы могут поучаствовать в познавательных интерактивных программах.

Отдельные точки маршрута связаны с именами Героев Великой Отечественной войны и целым дивизиям, участвовавшим в освобождении Псковской земли от фашистов, партизанам и подпольщикам, а также мирным жителям, внесшим неоценимый вклад в Победу.

Всего в Псковской области туроператорами разработано порядка 20 туристических маршрутов по местам героической славы и доблести русского народа. Они представлены как короткими экскурсиями по Пскову и пригороду, так и многодневными путешествиями по всему региону. Маршруты посвящены славным подвигам русских полководцев, военачальников и русского народа.

Один из маршрутов — «Александр Невский — имя России» имеет статус «национального». Он объединяет основные локации Псковской области, связанные с именем Александра Невского, и знакомит туристов не только с местом знаменитого Ледового побоища, но и с архитектурными жемчужинами Пскова, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Изборской крепостью и Псково-Печерским монастырем. Маршрут наполнен интересными интерактивами, квестами и мастер-классами.

Путешествия по маршрутам станут эффективным инструментом духовного и патриотического воспитания молодежи, позволят укрепить в сознании истинные ценности: любовь и уважения к Родине.

Теги: #регион60 #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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