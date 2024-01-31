Общество

В Пскове стартовал набор волонтёров для проекта «Формирование комфортной городской среды»

Волонтёрский штаб Псковского городского молодёжного центра приглашает молодёжь присоединиться к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в качестве добровольцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном центре.

Проект, реализуемый в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», направлен на создание комфортных условий жизни в городах и посёлках. Волонтёры будут помогать жителям узнавать о проекте, разъяснять детали благоустройства и технические аспекты голосования.

Голосования по объектам благоустройства пройдут в марте и апреле. Для добровольцев будет разработана система мотивации, включающая обучение, поощрения и возможность участия в мероприятиях.

Чтобы стать волонтёром, необходимо перейти по ссылке. Регистрация открыта для всех желающих в возрасте от 14 лет.